TOKİ 12 şehirde ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! Bin 88 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi hedefleyen TOKİ yeni projelerine 2022'de de tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna uygun bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte o liste...