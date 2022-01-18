Maaş gününü beklemeden tüm emekliler alacak! Devreye alındı emeklilere anında zamlı maaşının yanında 2 bin 500 TL ödeme yapılacak!
Bankalar emekliler için yeni promosyon kampanyalarını devreye aldı. En dikkat çeken kampanya ise ING'nin oldu. Emekliye 2022 yılında zamlı maaşın yanında bir de promosyon fırsatı sunuldu. ING harekete geçti ve duyurdu! Emeklilere anında zamlı maaşının yanında 2 bin 500 TL ödeme yapılacak. Başlatılan kampanya ağızları açık bıraktı. Üstelik maaşını ING'den çekenlerin maaş gününü bekleme derdi son buluyor. ING'nin emekli müşterileri Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. İşte kampanya hakkında detaylı bilgiler...
Ocak ayında yeni zamlı emekli maaşlarını çekmeye hazırlanan milyonlarca emekliye bankalardan da promosyon kampanyaları gelmeye başladı. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendi. Böylelikle de memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Zamlı maaşların yanı sıra promosyon ödemesi de bankalar tarafından emeklilere verilecek. Nasıl mı? ING duyurduğu yeni kampanya ile emekli milyonlarca vatandaşı sevinçten havalara uçurdu. Kampanyaya göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuluyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi. Zamlı maaşların hesaplanan ilk ay içerisinde emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. 2022 yılında emeklilere özel peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken bankalar da harekete geçti.
EMEKLİYE YEPYENİ PROMOSYON FIRSATI İNG'DEN
ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunulduğunu duyurdu.
Bankalar emekliler için yeni promosyon fırsatlarını devreye alınıyor. ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise bin 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.