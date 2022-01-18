Maaş gününü beklemeden tüm emekliler alacak! Devreye alındı emeklilere anında zamlı maaşının yanında 2 bin 500 TL ödeme yapılacak!

Ocak ayında yeni zamlı emekli maaşlarını çekmeye hazırlanan milyonlarca emekliye bankalardan da promosyon kampanyaları gelmeye başladı. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendi. Böylelikle de memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Zamlı maaşların yanı sıra promosyon ödemesi de bankalar tarafından emeklilere verilecek. Nasıl mı? ING duyurduğu yeni kampanya ile emekli milyonlarca vatandaşı sevinçten havalara uçurdu. Kampanyaya göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuluyor. İşte detaylar...