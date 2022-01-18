4 zincir market aktüel kataloğundaki fiyatları güncelledi: 46,50 liradan 27,90'a indi! A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni indirimleri...

A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni ürünlerini sergiledi. 4 zincir market güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta marketlerde hangi ürünler indirimden satılıyor? Milyonlarca kişinin her gün alışveriş yaptığı zincir marketler her hafta kampanyalar başlatıyor. Aktüel ürünler kataloğu ile bir çok çeşitte indirim yapılıyor. Belirli tarihler arasında ve stoklarla sınırlı bu ürünleri almak isteyenler de sıklıkla marketlerin kataloğunu araştıyor. Beklenen haber geldi. A101, MİGROS, ŞOK, BİM'ta hangi ürünlerin ne kadar indirime girdiği yayımlanan aktüel kataloğu ile belli oldu. Fiyatlar alaşağı oldu. Migros'ta 91,50 TL'ye satılan Balparmak çiçek balı yüzde 15 indirimle 77,90 TL'ye satılmaya başlandı. A101'de de etiket fiyatı 46,50 TL olan Orkide ayçiçek yağı (1,25 L) 27,90'a düştü. İşte indirimli ürünlerin tamamı...