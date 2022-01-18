4 zincir market aktüel kataloğundaki fiyatları güncelledi: 46,50 liradan 27,90'a indi! A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni indirimleri...
Vatandaşların merakla beklediği A101, MİGROS, ŞOK, BİM yepyeni güncel aktüel ürünler kataloğu an itibariyle yayımlandı. A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni indirimlerini duyurdu! 4 zincir market aktüel kataloğundaki fiyatları güncelledi. Düşen fiyatları görenler marketlere akın etmeye başladı. Özellikle gıda ürünlerindeki indirimler vatandaşların dikkatini çekti. Bir süredi pahalıya satılan sıvı yağ, salça gibi ihtiyaç ürünleri aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında indirimden satıldığı göze çarpıyor. İşte 4 marketin kataloğu tam liste...
A101, MİGROS, ŞOK, BİM haftanın yeni ürünlerini sergiledi. 4 zincir market güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta marketlerde hangi ürünler indirimden satılıyor? Milyonlarca kişinin her gün alışveriş yaptığı zincir marketler her hafta kampanyalar başlatıyor. Aktüel ürünler kataloğu ile bir çok çeşitte indirim yapılıyor. Belirli tarihler arasında ve stoklarla sınırlı bu ürünleri almak isteyenler de sıklıkla marketlerin kataloğunu araştıyor. Beklenen haber geldi. A101, MİGROS, ŞOK, BİM'ta hangi ürünlerin ne kadar indirime girdiği yayımlanan aktüel kataloğu ile belli oldu. Fiyatlar alaşağı oldu. Migros'ta 91,50 TL'ye satılan Balparmak çiçek balı yüzde 15 indirimle 77,90 TL'ye satılmaya başlandı. A101'de de etiket fiyatı 46,50 TL olan Orkide ayçiçek yağı (1,25 L) 27,90'a düştü. İşte indirimli ürünlerin tamamı...
A101 HAFTANIN YENİ GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLERİ
A101'de haftanın yıldızları belli oldu. İşte indirime giren ürünlerin listesi...