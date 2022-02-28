TOKİ 1.140,82 TL taksitle sıfır daire satıyor! 180 ay vadeli 215 konut satışa çıktı! Bu fiyatlar 4 gün sonra yok! Başvurular Ziraat ve e-Devlet'ten...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ucuz konut satışlarına devam ediyor. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden konut satışları vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırıyor. TOKİ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 215 konutu satışa çıkardı. 165 adet 2+1 konut ile 50 adet 3+1 konut için başvurular 4 Mart 2022 tarihine kadar alınacak. Ev sahibi olmak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın detaylarını öğrenmek isteyenler haberimiz üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir. Peki, TOKİ 215 konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Ucuz konut ve uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 250 konut projesini başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Peki, TOKİ 215 konut başvurusu nasıl yapılır? İşte Kahramanmaraş Elbistan konut satışına dair merak edilenler!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırılan 215 konutu satışa çıkardı.
2+1 KONUT PROJESİ (165 Adet) :
Konut Fiyatları
Aylık Taksit Tutarı
2+1
₺256.684 – ₺353.458
₺ 1.141'den başlayan taksitlerle
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %20 peşinat / 180 ay vade
Başvuru Bedeli: ₺1.000
3+1 KONUT PROJESİ (50 Adet):
Konut Fiyatları
Aylık Taksit Tutarı
3+1
₺320.674 – ₺444.653
₺1.425'den başlayan taksitlerle
Peşinat ve Vade Seçenekleri: %20 peşinat / 180 ay vade
Başvuru Bedeli : ₺2.000
Başvuru Dönemi: 23 Şubat 2022 – 04 Mart 2022
Başvuru : T. Ziraat Bankası A.Ş. Kahramanmaraş İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden