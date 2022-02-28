Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Anında paraya ihtiyacı olanlara bankaların gelişen dijital hizmetleri sayesinde 10 bin lira ve daha yüksek miktarlarda kredi anında tanımlanabilmektedir. Bazı bankalar ise bu kredilerde faiz oranlarını da düşürerek en uygun hale getirerek vatandaşlara destek olmaya başladılar.