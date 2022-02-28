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Haberler Ekonomi Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL'lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL'lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

10 bin liraya kadar olan acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyenlere bankalar destek vermeye devam ediyor. Uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile nakit sıkıntısını ortadan kaldırmak isteyenler bankaların bu kredileri tercih etmeye başladılar. Faiz oranlarının da düşürülmesinin ardından bankaların ihtiyaç kredilerine talebin arttığı ifade ediliyor. Bütçenize uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak 10 bin TL'ye kadar krediyi avantajlı oranlarla kullanabilir, daha yüksek kredi tutarları için uygun faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Peki anında kredi veren bankalar hangisi? İşte en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar&hellip;

takvim.com.tr
28.02.2022 16:54 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:54
Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Anında paraya ihtiyacı olanlara bankaların gelişen dijital hizmetleri sayesinde 10 bin lira ve daha yüksek miktarlarda kredi anında tanımlanabilmektedir. Bazı bankalar ise bu kredilerde faiz oranlarını da düşürerek en uygun hale getirerek vatandaşlara destek olmaya başladılar.

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Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Akbank 10 Bin Lira İhtiyaç Kredisi

Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasının ardından gelen 10.000 TL'ye kadar %0,99'dan başlayan faiz oranları ile masrafsız kredi kampanyası dikkat çekiyor.

Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Vatandaşların birçok ihtiyacına karşılık veren kredi sayesinde uygun ödeme planı ile sorunsuz bir taksit dönemi yaşanması da mümkündür.

Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Cazip ödeme koşullarında ve düşük faiz oranlarında yapılacak hesaplamalar ile düşük taksit oranları uygulanmaktadır.

Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL’lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...

Kampanyadan yararlanarak Akbank'ın yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarına sahip 10 bin liraya kadar kredi avantajını kullanmak için ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecinin tamamlanması yeterli olacaktır.

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