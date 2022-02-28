Özel ve kamu bankaları ucuz krediye 5.000 TL ve 10.000 TL'lik kampanyalarla el attı! Akbank, İNG ve Halkbank...
10 bin liraya kadar olan acil nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyenlere bankalar destek vermeye devam ediyor. Uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile nakit sıkıntısını ortadan kaldırmak isteyenler bankaların bu kredileri tercih etmeye başladılar. Faiz oranlarının da düşürülmesinin ardından bankaların ihtiyaç kredilerine talebin arttığı ifade ediliyor. Bütçenize uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak 10 bin TL'ye kadar krediyi avantajlı oranlarla kullanabilir, daha yüksek kredi tutarları için uygun faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Peki anında kredi veren bankalar hangisi? İşte en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar…
28.02.2022 16:54 - Son Güncelleme: 28.02.2022 16:54
Akbank 10 Bin Lira İhtiyaç Kredisi
Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasının ardından gelen 10.000 TL'ye kadar %0,99'dan başlayan faiz oranları ile masrafsız kredi kampanyası dikkat çekiyor.