Vatandaşın cebine bahar geliyor! 4 bin 253 TL geliri olan 30 bin TL'ye kadar ödeme alacak! PTT duyurdu: Kefilsiz, şartsız kimlikle başvuru alınacak!
Acil nakit gereksinimi olan kişileri rahatlatacak açıklama PTT'den geldi. PTT ile anlaşması olan bankaların sunduğu avantajlı faiz oranları vasıtası ile ihtiyaç kredisini basitçe alabilirsiniz. Aktifbank doğrultusundan PTT kredisi ile ilgili oluşturulan açıklamada, "Nakit gereksinimleriniz için, %2,99'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi müracaatında bulunabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, PTT 30 bin TL ihtiyaç kredisi müracaatı nasıl yapılır? İşte ihtiyaç kredisi taksit hesaplama tabloları!
Kredi ihtiyaçları olan kişiler için PTT ihtiyaç kredisi kampanyası ile büyük fırsatlar sunulmaya devam ediyor. PTT yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla kredi kullanmak isteyenlere 30 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. En yakın PTT işyerine uğrayıp başvuru formunu doldurana anında nakit para desteği sağlanıyor. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte PTT ihtiyaç kredisi 30 bin TL taksit hesaplama tablosu!
NAKİT İHTİYACI OLANLARA PTT'DEN KREDİ ALMAK N KOLAY!
Acil nakit ihtiyacı olanlara Kefilsiz, Şartsız Aktif Bank'tan İhtiyaç Kredisi!
Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,99'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi iletip kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
30 BİN TL 36 AY VADE ÖRNEK ÖDEME PLANI TABLOSU
36 ay vadeli 30 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit 1.497 TL olarak ödenecek.
ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor.