Vatandaşın cebine bahar geliyor! 4 bin 253 TL geliri olan 30 bin TL’ye kadar ödeme alacak! PTT duyurdu: Kefilsiz, şartsız kimlikle başvuru alınacak!

Kredi ihtiyaçları olan kişiler için PTT ihtiyaç kredisi kampanyası ile büyük fırsatlar sunulmaya devam ediyor. PTT yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla kredi kullanmak isteyenlere 30 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. En yakın PTT işyerine uğrayıp başvuru formunu doldurana anında nakit para desteği sağlanıyor. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte PTT ihtiyaç kredisi 30 bin TL taksit hesaplama tablosu!