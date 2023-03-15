TOGG T10X VE RAKİPLERİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI! Kia Niro, Hyundai, Volvo XC40, Mercedes'ten daha ucuz! C segmenti SUV araçlar ve fiyat listesi 2023!
Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeli için geri sayım sona erdi ve fiyat listesi paylaşıldı. 16 Mart'ta ön siparişleri alınacak TOGG T10X modelinin piyasaki rakipleriyle fiyat ve performans özellikleri karşılaştırıldı. Listede Kia Niro, Hyundai, Volvo XC40, Mercedes gibi markalar yer alıyor. Peki, diğerlerinden daha avantajlı olmasının nedeni ne? İşte fiyat ve özellikler...
TOGG hakkında aramalar hız kazandı. Togg T10X fiyatının yanında taşıdığı eşsiz özelliklerle beraber rakiplerini geride bırakıyor. Haberimizde C-SUV araçlar ve fiyatlarına yer verdik. Hangisi daha avantajlı? İşte tüm detaylar...
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.
523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
Togg, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.
Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.