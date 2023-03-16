TARIM KREDİ RAMAZAN KOLİSİ FİYAT LİSTESİ 2023! Tanesi 26 TL'den ucuz! Kooperatif market indirimi az evvel duyurdu! Ayçiçek yağı, Nohut...
Marketler hem isteğe özel hem de kendilerinin hazırladığı kolileri satışa sundu. Yardım amaçlı çevresindeki kişilere erzak kolisi almak isteyenler Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Marketler ise erzak paketlerini tek tek duyurdu. Peki, Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? İşte marketlerin Ramazan kolisinde yer alan erzaklar.
16.03.2023 12:04 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:04
Ramazan ayı bereketiyle, indirimiyle geldi. Her bütçeye hitap eden Tarım Kredi Marketleri, sağlıklı, doğal, kaliteli ürünleriyle Ramazan Gıda Kolisi hazırlandı. İçinde Ayçiçek yağı, nohut, kırmızı mercimek, toz şeker, makarna ve daha bir sürü gıda ürünü bulunuyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar erzak kolisi fiyatlarını araştırıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve erzak almak isteyen yardımseverler Tarım Kredi Ramazan kolisinin içeriğini ve fiyatlarını merak etti. İşte detaylar...