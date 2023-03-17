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Haberler Ekonomi 12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi!

12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi!

Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da riskli konutların dönüşümü için Başkan Erdoğan talimat verdi. Bakanlık evini kendi dönüştürmek isteyenler için kredi paketi hazırladı. Paket içinde konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa 1.250.000 TL kredi verilecek ve 12 ay ödeme alınmayacak. Faiz oranı ise 0.79 olacak. Peki, kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur? İşte detaylar.

takvim.com.tr
17.03.2023 09:58 - Son Güncelleme: 18.03.2023 11:30
12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Kentsel dönüşüm kredisi için nefesler tutuldu. Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. İstanbul'da kendi evini dönüştürmek isteyenler için kredi desteği geldi. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...

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12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Beklenen İstanbul depremi için kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Hükümet bir yandan 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber ederken, bir yandan da ülke genelinde kentsel dönüşüm planlarını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 12 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli 250 milyon TL

12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlar için kredi paketi hazırladı.

12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan yeni kentsel dönülüm destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

12 ay ödemesiz Kentsel Dönüşüm kredisi ile Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ezber bozdu! 0.79 faizle 1. 250.000 TL kredi paketi! 10 yıl vade ile geri ödeme taksit tablosu...

Yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz." denildi.

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