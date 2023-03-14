TOGG T10X (C-SUV) FİYAT TABLOSU! TOGG ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2023! Yerli Otomobil renk renk C Segment fiyatları ne kadar?

2023 TOGG fiyat listesi için nefesler tutuldu. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkmayı başardı. Milyonlarca kişi ön siparişi beklerken, fiyat bilgisi için araştırmalarına başladı. Peki, TOGG fiyatı kaç TL olacak? TOGG T10X modeli kaç TL? İşte tüm detaylar...