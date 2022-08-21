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Haberler Ekonomi TMO'dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

TMO'dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

TMO market tarafından yapılan büyük indirim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Ağustos tarihinden itibaren ! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut gibi ürünlerde fiyatlar düşecek. Peki, TMO market fiiyatları nasıl? TMO market ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
21.08.2022 16:37 - Son Güncelleme: 21.08.2022 16:37
TMO’dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

TMO market tarafından yapılan indirimler merak ediliyor. 21 Ağustos tarihinden itibaren oldukça uyguna satılan ürünler raflarda yerini alacak. İşte 21 Ağustos TMO indirimli ürünler listesi...

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TMO’dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

1 Kilogram Kuru Fasulye Küçük Boy fiyatı: 13.75 Türk lirası


1 Kilogram Kuru Fasulye Büyük Boy fiyatı: 14.75 Türk lirası

TMO’dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

5 Kilogram Osmancık Çeşidi Pirinç fiyatı: 66.25 Türk lirası


5 Kilogram Luna Çeşidi Pirinç fiyatı: 58.75 Türk lirası

TMO’dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

5 Kilogram Cammeo Çeşidi Pirinç fiyatı: 77.50 Türk lirası


5 Kilogram Ronaldo Çeşidi Pirinç fiyatı: 61.25 Türk lirası

TMO’dan ucuzluk şovu başladı! Ayçiçek yağı, fındık, mercimek ve nohut fiyatlarında şok düşüş! 21 Ağustos TMO market fiyatları...

500 Gram Kabuklu Tuzlu Fındık fiyatı: 30.00 Türk lirası


500 Gram Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık fiyatı: 50.00 Türk lirası

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