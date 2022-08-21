Emeklilere 15 bin TL promosyon fırsatı!

Fakat emeklinin eğer ki sözleşme süresi bitmişse gitme hakkı var. Fakat süresi bitmeden gitmek istiyorsa o almış olduğu promosyonun kalan süreye olan oranı belirleniyor ve o tutar ödenerek, bankadan ayrılabiliyor. Yalnız bankalar bloke koyuyorlar. Bloke konusunda da Yargıtay Genel Kurulu'nun bir kararı var. Yani emeklinin promosyon hariç devlet tarafından verilen bütün ödemelerine ne haciz konulabilir ne de bloke konulabilir. Bankalar bu blokeyi koyuyorlar ve o konu çözülene kadar o kişiyi göndermiyorlar. Blokeyi de mahkeme kararıyla çözdürdükten sonra o blokeyi kaldırarak, yeni bir bloke koyuyorlar. Emekliler şimdi işlerini bırakıp bankalarla bu uğraş içerisine girdiler" dedi.



