Emeklilere 15 bin TL promosyon fırsatı!
Milyonlarca emekli emekli maaşlarını en yüksek promosyon veren bankalara taşıyorlar. Bunun için de en yüksek promosyon veren bankalar araştırılıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "12 milyon emekli var. Bakanlık, 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" dedi.
Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi.
Şahin, "Emekliler çok büyük bir kalabalık. Normalde promosyon olayını biz 2-3 yılda bir kurumlarda görüyoruz, duyuyoruz. İşçiler ve memurlar adına kurumlar bankalarla pazarlık yapıp, promosyon alıyorlar. O rekabet esnasında miktar giderek artabiliyor. En kalabalık ekip aslında emekliler. Aslına bakarsanız emekliler adına bakanlığın bankalarla bir pazarlık yapması lazım. Bütün emekliler adına tek çatı altında daha ciddi rakamlar emeklilere promosyon olarak sağlanabilir. Fakat şu anda bunu yapamıyorlar, yapmıyorlar sebebini bilmiyorum.
Emeklilerin bu konuda dikkat etmesi gereken kurallar var. Promosyon bir pazarlıktır, serbest bir piyasadır. Emekliler istedikleri bankadan alabilirler. Dolayısıyla bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için yüksek promosyonlar veriyorlar. Yalnız bu noktadan sonra sıkıntılar başlıyor. Normalde emeklinin maaşına haciz konamaz. Ancak bankalar haciz konamaz olayından yola çıkarak, bloke koyuyorlar. Yani kendisinden gitmesini istemiyorsa, kredi ve kredi kartı varsa, hesaba bloke koyuyor. Gitmesin diye sıkıntı çıkartıyor.
Fakat emeklinin eğer ki sözleşme süresi bitmişse gitme hakkı var. Fakat süresi bitmeden gitmek istiyorsa o almış olduğu promosyonun kalan süreye olan oranı belirleniyor ve o tutar ödenerek, bankadan ayrılabiliyor. Yalnız bankalar bloke koyuyorlar. Bloke konusunda da Yargıtay Genel Kurulu'nun bir kararı var. Yani emeklinin promosyon hariç devlet tarafından verilen bütün ödemelerine ne haciz konulabilir ne de bloke konulabilir. Bankalar bu blokeyi koyuyorlar ve o konu çözülene kadar o kişiyi göndermiyorlar. Blokeyi de mahkeme kararıyla çözdürdükten sonra o blokeyi kaldırarak, yeni bir bloke koyuyorlar. Emekliler şimdi işlerini bırakıp bankalarla bu uğraş içerisine girdiler" dedi.