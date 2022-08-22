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Haberler Ekonomi EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmayı heyecanla beklerken; sürece, takvime, formüllere ilişkin pek çok konu merak ediliyor. Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT'liler ne zaman emekli olabilecek? Hangi formüller gündemde? Borçlanma imkanı sağlanır mı? İşte takvim.com.tr farkıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik rehberi...

takvim.com.tr
Özel haber
Çığıl Ön Yener
22.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.08.2022 06:57
EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

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EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ekiple yürütülen çalışmanın detayları merak konusu olurken, hem takvime hem formüllere ilişkin pek çok soruya cevap aranıyor.

EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

1. Düzenleme kimleri kapsayacak?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

Yıl veya priminden herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunlar da beklenti içerisinde.

EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...

2. Çalışma sadece SSK'lılara yönelik mi yapılıyor?
9 Eylül 1999'dan önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

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