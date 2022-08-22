EYT’liye emeklilik rehberi! 10 soru 10 cevap: Masadaki formüller, borçlanma imkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmayı heyecanla beklerken; sürece, takvime, formüllere ilişkin pek çok konu merak ediliyor. Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT'liler ne zaman emekli olabilecek? Hangi formüller gündemde? Borçlanma imkanı sağlanır mı? İşte takvim.com.tr farkıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlara emeklilik rehberi...
22.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 22.08.2022 06:57
1. Düzenleme kimleri kapsayacak?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.