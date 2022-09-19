TMO’da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL’ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...

Toprak Mahsulleri Ofisi, başta sıvı yağ olmak üzere birçok ürünü indirimli olarak satışa sunuyor. Hafta sonunda toprak mahsulleri ofisinde indirime giren ürünlerin başında Ayçiçek yağı, toz şeker, bakliyat ürünleri, deterjan, un, yumurta ve çay yer alıyor.