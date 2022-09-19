TMO'da Eylül indirimi başladı! Ayçiçek yağı 27 TL'ye düştü! Temel gıdada DEV fırsat! Sepetler dolacak...
Toprak Mahsulleri Ofisi vatandaşların daha uygun fiyata ürün alabilmesi için indirim yapılacağını açıkladı. Fiyatı en çok artış gösteren ürünler arasında ayçiçek yağı gelirken TMO Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 135 TL olarak açıklandı. Litre olarak ele alındığında 1 litre ayçiçeği yağı 27 TL'ye satılıyor. İşte TMO 19 Eylül güncel fiyat listesi...
19.09.2022 11:19 - Son Güncelleme: 19.09.2022 11:19
Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 16.75 Türk Lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 15.75 Türk Lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO fiyatı: 15.00 Türk Lirası
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası
Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası