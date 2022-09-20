Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank'tan peş peşe zam...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri hakkında kamu ve özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte merak edilenler!