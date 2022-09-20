İslam Memiş tarih verdi! Altında düşüş devam edecek mi? Altında sona gelindi! Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Tüm gözler bu hafta alınacak iki kritik kararda, uyarılar art arda geldi. Geçtiğimiz haftalarda en yüksek 1.038 liraya çıkan gram altın son haftalarda düşüş seyrine geçti ve 978,35 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1.648,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Altındaki sert düşüş sürerken yatırımcılar için kritik tahminler geldi. Altındaki son alım fırsatını işaret eden uzmanlar kritik tarihi de açıkladı. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın ne kadar? İşte merak edilenler...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın yeni haftada hareketli bir başlangıç yaptı. Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda, bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.
FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.