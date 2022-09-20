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Haberler Ekonomi İslam Memiş tarih verdi! Altında düşüş devam edecek mi? Altında sona gelindi! Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

İslam Memiş tarih verdi! Altında düşüş devam edecek mi? Altında sona gelindi! Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Tüm gözler bu hafta alınacak iki kritik kararda, uyarılar art arda geldi. Geçtiğimiz haftalarda en yüksek 1.038 liraya çıkan gram altın son haftalarda düşüş seyrine geçti ve 978,35 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 1.648,45 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Altındaki sert düşüş sürerken yatırımcılar için kritik tahminler geldi. Altındaki son alım fırsatını işaret eden uzmanlar kritik tarihi de açıkladı. Peki, altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
20.09.2022 08:41 - Son Güncelleme: 20.09.2022 08:42
Son fırsatta sona gelindi! Altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın yeni haftada hareketli bir başlangıç yaptı. Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda, bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

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Son fırsatta sona gelindi! Altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.

Son fırsatta sona gelindi! Altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

Son fırsatta sona gelindi! Altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 31,1 ve 75 baz puana yüzde 56,6 ihtimal veriliyor.

Son fırsatta sona gelindi! Altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman alınmalı, satılmalı? 19 Eylül güncel canlı altın fiyatları

TCMB'NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Bir diğer gelişme ise yurt içinde TCMB'nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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