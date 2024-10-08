TK Süzme Çiçek Bal 159,90 TL’ye düştü! Tarım Kredi Market 9-18 Ekim indirimli katalog yayımlandı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 8-18 Ekim tarihlerine özel indirim kampanyası ile vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kar amacı gütmeden vatandaşa destek" talimatı doğrultusunda hayata geçirilen indirim programı, geniş bir ürün yelpazesinde dikkat çeken fiyat avantajları sunuyor. Özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan indirimler, ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.