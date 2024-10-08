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TK Süzme Çiçek Bal 159,90 TL'ye düştü! Tarım Kredi Market 9-18 Ekim indirimli katalog yayımlandı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, Ekim ayında da cazip indirimlerle tüketicileri sevindirmeye devam ediyor. 05-18 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu yayımlandı. Zeytinyağından bakliyata, temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok kategoride onlarca ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:33 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:33
TK Süzme Çiçek Bal 159,90 TL’ye düştü! Tarım Kredi Market 9-18 Ekim indirimli katalog yayımlandı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 8-18 Ekim tarihlerine özel indirim kampanyası ile vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kar amacı gütmeden vatandaşa destek" talimatı doğrultusunda hayata geçirilen indirim programı, geniş bir ürün yelpazesinde dikkat çeken fiyat avantajları sunuyor. Özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde yapılan indirimler, ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

TK Süzme Çiçek Bal 159,90 TL’ye düştü! Tarım Kredi Market 9-18 Ekim indirimli katalog yayımlandı

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

  • TK Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir (Keçi, İnek, Koyun İnek) - 525 g: 155,00 TL
  • Doğal DOKTORUM Zencefilli Propolisli Keçiboynuzu Özü - 640 g: 85,00 TL
TK Süzme Çiçek Bal 159,90 TL’ye düştü! Tarım Kredi Market 9-18 Ekim indirimli katalog yayımlandı
  • TK Yulaflı Kremalı Bisküvi - 300 g: 26,90 TL
  • TK Demlik Poşet Çay - 48'li (3,2 g x 48): 32,90 TL
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