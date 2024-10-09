Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?

Milyonları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 1 Ocak itibariyle zamlanacak. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025'e yeni ücretle başlayacak. Bu ücret de Aralık ayında belirlenecek.
Yeni asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Yapılacak toplantılar sonucunda ay sonuna kadar karar verilecek.
TALEPLER BELİRLENECEK
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak. Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.