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Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?

Yılın sonuna yaklaşılırken, asgari ücret zammı merakla beklenmeye başlandı. Komisyon çalışmalarında enflasyon ve geçim maliyeti gibi veriler dikkate alınırken, refah payı da masaya taşınacak...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:03
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?

Milyonları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 1 Ocak itibariyle zamlanacak. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025'e yeni ücretle başlayacak. Bu ücret de Aralık ayında belirlenecek.

Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?

Yeni asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Yapılacak toplantılar sonucunda ay sonuna kadar karar verilecek.

Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?

TALEPLER BELİRLENECEK
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak. Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.

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