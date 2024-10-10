İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri, "36 ay vadeli 40.000 TL kredi alırsam geri ödeme tutarım ne kadar olur?" oluyor. Faiz oranlarının ve aylık ödeme tutarlarının değişkenlik gösterdiği bu dönemde, hangi bankanın daha uygun koşullar sunduğunu öğrenmek, tüketicilerin en doğru kararı vermesi için kritik bir adım. Bazı bankalar daha düşük faiz oranları sunarken, bazıları esnek ödeme planları ya da avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor.