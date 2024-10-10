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Faizler değişti: 40.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim?

Sizler için hazırladığımız bu detaylı rehberde, 36 ay vade ile 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda, hangi bankanın nasıl bir geri ödeme planı sunduğunu tek tek inceledik. Faiz oranlarından toplam geri ödeme tutarına, aylık taksitlerden ekstra masraflara kadar tüm detayları derledik ve sizin için anlaşılır bir karşılaştırma tablosu oluşturduk. Bu sayede hem bütçenize en uygun kredi seçeneğini kolaylıkla belirleyebilir hem de kredi sürecinde sürprizlerle karşılaşmazsınız.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:10
Faizler değişti: 40.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri, "36 ay vadeli 40.000 TL kredi alırsam geri ödeme tutarım ne kadar olur?" oluyor. Faiz oranlarının ve aylık ödeme tutarlarının değişkenlik gösterdiği bu dönemde, hangi bankanın daha uygun koşullar sunduğunu öğrenmek, tüketicilerin en doğru kararı vermesi için kritik bir adım. Bazı bankalar daha düşük faiz oranları sunarken, bazıları esnek ödeme planları ya da avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor.

Faizler değişti: 40.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim?

40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

QNB Finansbank - Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 2.314,91 TL

Toplam Ödeme: 83.566,76 TL

Faizler değişti: 40.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim?

Garanti BBVA - İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,87

Aylık Taksit: 2.427,01 TL

Toplam Ödeme: 87.602,36 TL

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