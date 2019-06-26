THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı 

170 BİNE YAKIN KİŞİ ANKETE KATILDI

Ekşi şöyle devam etti: "Bizi, takip edenler için sosyal medyada yolcularınızı ve misafirlerin görüşlerine başvurmak istedik. Bugüne kadar ki genel değerlendirmemizde Türkiye'nin önemli il, ilçeleri ve önemli turistik yerlerimizin ismini uçaklarımıza veriyoruz. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin turizm cazibesini artırmaya yönelik bir strateji doğrultusundadır. Uçaklar için önerdiğimiz isimler aslında Türkiye'nin tarihi önemine haiz dört tane yerdir. Bunlardan biri tanesinin seçilmesini bekliyoruz. Şu anda 170 bine yakın kişi ankete katıldı. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Bu uçağa ismi anketin sonucunda birinci olana vereceğiz ki, bu ankete katılanlara, yolcularımıza ve misafirlerimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Tabii ki alacağımız uçakların sayısı bununla bitmiyor.





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