THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı
Türk Hava Yolları''nın 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuş TK6830 sefer numarası ile gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner" saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
THY'nin teslimi için 2012 yılının Eylül ayında Boeing ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 adet B787-9 Dreamliner tipi uçakların ilki filoya katıldı. Saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra THY'nin teknik hangarına yanaştırıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya katılan ilk B787-9 Dreamliner uçağın içine girerek kokpit ve kabinde incelemelerde bulundu. Yeni nesil geniş gövde uçakların ilkinin tesliminin ardından, siparişin geri kalan kısmının da 2023 yılına kadar teslimatı sürecek.
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YOLCULARIMIZ BU UÇAKLARI ÇOK SEVECEK
Uçak önünde açıklama yapan Bilal Ekşi, "Avrupa'nın en genç filosu olma unvanını koruyoruz. Bunun yanı sıra Nijerya'ya yeni bir hat açarak, dünyada en çok noktaya uçan havayolu olmaya devam ettik. Şimdi bunu daha da artırıyoruz. Bu uçaklarla yeni destinasyonlara uçacağız. Bu uçakla ilk uzun uçuşumuzu Temmuz ayının sonuna doğru Bali'ye yapacağız. Daha sonra Meksika, Cancun'a uçacağız. Yeni uçakları misafirlerimiz çok sevecek. THY için de düşük yakıt maliyetleri nedeniyle çok avantaj sağlayacak ve bu uçaklarla büyümeyi sürdüreceğiz." dedi.
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170 BİNE YAKIN KİŞİ ANKETE KATILDI
Ekşi şöyle devam etti: "Bizi, takip edenler için sosyal medyada yolcularınızı ve misafirlerin görüşlerine başvurmak istedik. Bugüne kadar ki genel değerlendirmemizde Türkiye'nin önemli il, ilçeleri ve önemli turistik yerlerimizin ismini uçaklarımıza veriyoruz. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin turizm cazibesini artırmaya yönelik bir strateji doğrultusundadır. Uçaklar için önerdiğimiz isimler aslında Türkiye'nin tarihi önemine haiz dört tane yerdir. Bunlardan biri tanesinin seçilmesini bekliyoruz. Şu anda 170 bine yakın kişi ankete katıldı. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Bu uçağa ismi anketin sonucunda birinci olana vereceğiz ki, bu ankete katılanlara, yolcularımıza ve misafirlerimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Tabii ki alacağımız uçakların sayısı bununla bitmiyor.
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Bu sene Dreamliner uçaklarından beş tane daha gelecek. Dar gövde uçaklarımız gelmeye devam ediyor. Bahsettiğimiz vizyon doğrultusunda tüm isim taleplerini elbette dikkate alırız. Daha sonra gelecek uçaklarımızda değerlendirmemiz mümkün. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bu ülkenin en kıymetli insanları çünkü ülke için canlarını feda ettiler ama biz global havayoluyuz. Dolayısıyla uçaklara isim verilirken global havayolu olmanın gerekliliklerini dikkate alıyoruz." diye konuştu.
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YENİ KOLTUKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Boeing'in yeni nesil teknoloji ürünü uçak, Türk Hava Yolları markasına özel oluşturulmuş yeni kabin ve yeni koltuk tasarımlarını içeriyor. 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleri arasında. Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak.
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