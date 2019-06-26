THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı

Türk Hava Yolları''nın 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuş TK6830 sefer numarası ile gerçekleştirildi. .
THY'nin ilk rüya uçağı "Boeing 787-9 Dreamliner" İstanbul'a iniş yaptı26.06.2019 18:37
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