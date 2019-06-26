İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor! Otoban bu ilçenin kaderini değiştirecek

Bunun gibi birçok tarıma dayalı, süt sektöründe faaliyet gösteren firmalar var. Hem burada yaşayan insanların bu pazarlara kısa mesafede, kısa sürede ulaşmasını sağlayacak hem de burada üretilen tarım ürünlerinin çok avantajlı bir şekilde aktarılmasına vesile olacak. Karacabey tarımına değer katacak. Özetlemek gerekirse İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir manav kardeşimiz İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Bayrampaşa Hal'ine gideceği zaman dilimi içerisinde, aradan aracıları çıkararak, direkt üreticilere ulaşma imkanını elde edecek. Karacabey'in tarımının gelişmesi, çeşitli alternatif üretmesi konusunda çok ciddi bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



