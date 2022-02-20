Terayağ 37,25 TL’ye, tuvalet kağıdı 19,90 TL’ye düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı süt ürünlerinde fırsatlar! Poşetini alan gelecek…

BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Şubat Salı yayınlanır yayınlanmaz tüm illerden vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. BİM'de bu hafta Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 g 37,25 TL, Dost Laktozsuz Yoğurt 750 g 10,90 TL, Türkşeker Biber Salçası 690 g 9,25 TL, Efor Platinum Siyah Çay 1 kg 30,50 TL ve daha pek çok gıda ürünlerinde uygun fiyatlar var. Ayrıca her evin ihtiyacı olan Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 6 Rulo ve Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 8 Rulo 19,90 TL'ye BİM şubelerinde sizleri bekliyor olacak.