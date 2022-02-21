4a,4b,4c tüm hepsini kapsıyor! 2 ayrı yerden maaş alma imkanı! SGK'ya başvuranın direkt hesabına yansıyor! 5 yıldan beri sigortası bulunanlar...
SGK hem maaş hem aylık alabilmenize olanak sağlıyor. Ölüm aylığı SGK tarafından sigortalı olarak çalışan bir kişinin ölümü sonrası geride kalanlara aylık ödeme olarak verilir. Ölüm aylığı bağlanması için belirli şartlar bulunuyor. Çalışan biri iseniz maaşınız ölüm aylığı almanıza engel değil. Eşinin vefatı nedeni ile dul aylığı alanlar ayrıca babasının ölümü nedeni ile de ek olarak yetim aylığı alabilir. Bekar ve ya dullar ölüm aylığından yararlanabilir. İşte İşte dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen tüm sorular ve yanıtları...
4a, 4b,4c tüm çalışanları, ölen yakını olanları, emeklileri ve emekli tanıdığı olanları ilgilendiriyor. SGK'ya başvuranlar aylık ödeme alabiliyor. Eşiniz vefat ettiyse siz çalışıyor olsanız bile Emekli Sandığından dul aylığı alabilirsiniz. Ya da eşimden 4/a'dan (SSK) dul aylığı alıyorsanız, ölen babanızın Emekli Sandığı ile yetim aylığı alabilirsiniz. SGK tarafından verilen hakları halen bir çok kişi bilmiyor. Ölüm aylığı için prim ödeme süresi dikkate alıınıyor. Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli şartların taşınması gerekiyor. İşte detaylar...
Dul ve yetim aylığı ile ilgili birçok soru gündemde yer alıyor. Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölen kişinin eşlerine, çocuklarına aylık bağlıyor. Eşiniz öldüyse dul, babanız-anneniz öldüyse yetim maaşı alabilirsiniz. Bu çalışırken size ek gelir sağlanması demek. Peki Dul, yetim aylığı almak için şartlar nelerdir? Dul, yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.