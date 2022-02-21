4a,4b,4c tüm hepsini kapsıyor! 2 ayrı yerden maaş alma imkanı! SGK'ya başvuranın direkt hesabına yansıyor! 5 yıldan beri sigortası bulunanlar...

4a, 4b,4c tüm çalışanları, ölen yakını olanları, emeklileri ve emekli tanıdığı olanları ilgilendiriyor. SGK'ya başvuranlar aylık ödeme alabiliyor. Eşiniz vefat ettiyse siz çalışıyor olsanız bile Emekli Sandığından dul aylığı alabilirsiniz. Ya da eşimden 4/a'dan (SSK) dul aylığı alıyorsanız, ölen babanızın Emekli Sandığı ile yetim aylığı alabilirsiniz. SGK tarafından verilen hakları halen bir çok kişi bilmiyor. Ölüm aylığı için prim ödeme süresi dikkate alıınıyor. Geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için belirli şartların taşınması gerekiyor. İşte detaylar...