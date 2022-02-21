4.253,40 TL maaş + sigorta! 182 güvenlik görevlisi, 838 temizlik personeli alınacak, İŞKUR az evvel duyurdu! İstanbul, Ankara ve daha bir çok ilde...

İŞKUR aracılığı ile 182 güvenlik görevlisi, 838 de temizlik personeli alınacak. Başvuru ekranı açıldı. 2022 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işe girenler en az asgari ücret olan 4.253,40 TL'yi aylık maaş halinde alacak. Müracatlar İŞKUR'un kendi adresinden alınıyor. Türkiye'nin başta İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere pek çok ilinde ilanlar açıldı. 18 yaş üstü, en az ilkokul diploması olanlar başvuru yapabilecek. Genel başvuru şartları böyle iken, özel şartlara ise başvuracağınız ilanın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR yen iş ilanları...