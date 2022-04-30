Temmuz’da zam geliyor, belli oldu! 2 bin 354 lira olan destek ödemeleri 3 bin 157 liraya yükseliyor! 2 ay sonra büyük kazanç! O kritere dikkat...

Ve gözler Temmuz ayında! Emekli aylıkları ve memur maaşları artacak. Emekli aylığı ve memur maaşı için zam tarihi ve oranı belli olurken bir müjde de evde bakım maaşı alanlara geldi. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin bakımlarını gerçekleştirenlere verilen evde bakım desteği de 2 ay sonra zamlanacak. Maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Kim ne kadar zamlı ödeme alacak netleşti. 2 bin 354 lira olan destek ödemeleri 3 bin 157 liraya yükseliyor. Vatandaşlar sayılı günler sonra büyük kazanş sağlayacak. İşte detaylar...