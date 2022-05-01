Yaş ve prim şartını düşürüyor! Denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Staj yapanlar 1 yıl önceden... Erken emeklilik için yeni formül!

Erken emekliliğin bir çok alternatif yolu bulunuyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar emekliliğini 1 yıl erkene çekebilir. O meslek grupları için borçlanma mümkün! Aynı zamanda doğum yapan anneler de bu imkandan yararlanabiliyor. Öncelikle en fazla 1 yıllık borçlanma yapılabildiğini belirtelim. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak da şart değil, ihtiyaç kadarı borçlanma yapılabiliyor. Vatandaşlar borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. İşte detaylar...