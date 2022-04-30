RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı almak isteyenler konuyla ilgili detayları oldukça merak ediyor. Herhangi bir sebep bulunmaksızın işten çıkarılan işçinin hakları var ve yeniden işe dönme şansı bulunuyor. Başvuru yapacakların 30 günlük süreye dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca 8 maaşa kadar tazminat almak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan milyonlarca işçinin haklarının yenmemesi için yasalar mevcut. İşte detaylar!

30.04.2022 22:14 - Son Güncelleme: 30.04.2022 22:14
📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

Hem işverenleri hem de işçileri yakından ilgilendiren bir konu var o da sebepsiz yere işçi çıkarmanın cezası olduğudur. Davadan çıkacak sonuca göre mahkeme yüklü miktarda işçiye ödenmesi gereken tazminat tutarını belirleyebilir. Bu konuda en önemli ayrıntılardan biri sürelere dikkat etmektir. Belirli başlı şartları taşıyan bazı çalışanlar tazminat alma ya da işe geri dönme hakkını elde ediliyor. 8 maaşa kadar tazminat almak mümkün, Başvuru yapacakların 30 günlük süreye dikkat etmesi önem taşıyor. İşte ayrıntılar!

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📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.

📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

İşe geri dönüş davası açabilme ya da bu haktan yararlanabilmenin bazı şartları var. Öncelikle bu şartları yerine getirenler işe geri dönüş hakkından yararlanıyor. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:1)İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir.

📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor. Ancak belirli iş sözleşmesi yapılmış olsa da ardı ardına devam ediyorsa (örneğin turizm çalışanları gibi) bu kez belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geleceğinden bu çalışanlar da geri dönüş güvencesinden yararlanabilecektir.

📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!

2) İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da şarttır. Aynı işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 6 takvim ayının geçmiş olması yeterli sayılmıştır. Burada eğer deneme süresi varsa bu süre de 6 aylık süreden sayılacaktır.3) İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir.

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