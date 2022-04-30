📢8 maaşa kadar tazminat almak mümkün! 🔊Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor! 📌Başvuru yapacaklar 30 günlük süreye dikkat!
Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı almak isteyenler konuyla ilgili detayları oldukça merak ediyor. Herhangi bir sebep bulunmaksızın işten çıkarılan işçinin hakları var ve yeniden işe dönme şansı bulunuyor. Başvuru yapacakların 30 günlük süreye dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca 8 maaşa kadar tazminat almak mümkün. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan milyonlarca işçinin haklarının yenmemesi için yasalar mevcut. İşte detaylar!
Hem işverenleri hem de işçileri yakından ilgilendiren bir konu var o da sebepsiz yere işçi çıkarmanın cezası olduğudur. Davadan çıkacak sonuca göre mahkeme yüklü miktarda işçiye ödenmesi gereken tazminat tutarını belirleyebilir. Bu konuda en önemli ayrıntılardan biri sürelere dikkat etmektir. Belirli başlı şartları taşıyan bazı çalışanlar tazminat alma ya da işe geri dönme hakkını elde ediliyor. 8 maaşa kadar tazminat almak mümkün, Başvuru yapacakların 30 günlük süreye dikkat etmesi önem taşıyor. İşte ayrıntılar!
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.
İşe geri dönüş davası açabilme ya da bu haktan yararlanabilmenin bazı şartları var. Öncelikle bu şartları yerine getirenler işe geri dönüş hakkından yararlanıyor. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:1)İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir.