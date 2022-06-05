Temmuzda zam %39’u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti! Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu!

5- 6 aylık SSK, Bağkur emeklileri ile memur - memur emeklileri maaş zam hesabı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 aylık TÜFE oranları sonrası zam hesabı netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 35.64 olarak açıkladı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!