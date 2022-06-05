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EYT'de 5 adımlı yol haritası! EYT'ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT'DE SON DURUM | EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? Soruları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alırken flaş gelişmeler de gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündem maddelerinden olan EYT ile ilgili çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Bunun için 5 adımlı yol haritası bulunuyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.

05.06.2022 08:37 - Son Güncelleme: 05.06.2022 08:37
EYT’de 5 adımlı yol haritası! EYT’ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Çalışma şekillendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

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EYT’de 5 adımlı yol haritası! EYT’ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.

EYT’de 5 adımlı yol haritası! EYT’ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma devam ederken 5 adımda tamamlanacak bir rota da çizildi.

EYT’de 5 adımlı yol haritası! EYT’ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

EYT’de 5 adımlı yol haritası! EYT’ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

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