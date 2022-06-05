EYT'de 5 adımlı yol haritası! EYT'ye Avrupa modeli! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
EYT'DE SON DURUM | EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? Soruları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alırken flaş gelişmeler de gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündem maddelerinden olan EYT ile ilgili çalışmalar yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Bunun için 5 adımlı yol haritası bulunuyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazısı.
05.06.2022 08:37 - Son Güncelleme: 05.06.2022 08:37
Ortaya çıkacak formül ile ilgili de çalışma sürüyor. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında da gündemdeki konular arasında EYT de bulunuyor. Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi.
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.