Temmuz'da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 7.800 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!
Asgari ücrete ara zam beklenirken özel sektör de çalışanlar için de ara zam çalışmaları başlatıldı. Son dönemde artan fiyat artışına karşı çalışanını korumak isteyen patronlar da duruma el attı. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına zam yapmak için çalışma başlattı. Şirketler bütçelerine göre yüzde 30'a varan zam yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret zammı için ise; hükümet kadadından peş peşe zam sinyalleri gelmeye devam ediyor. Zam ile ilgili açıklamaların ardından yeni asgari ücret ile ilgili olası senaryolar konuşulmaya başladı. İşte tüm detaylar haberimizde!
09.06.2022 16:07 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:07
Temmuz emekli memur zammının yanı sıra birçok maaşlarda yeni düzeltmeler yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete zam beklenirken bir diğer talep de özel sektörden geldi. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Şirketler çalışanlarına %30'a varan zam yapmak için hazırlandıklarını konuşuyor. Peki, Temmuz'da özel sektörde çalışanlara zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!