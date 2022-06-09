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Haberler Ekonomi Temmuz'da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 7.800 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Temmuz'da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 7.800 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Asgari ücrete ara zam beklenirken özel sektör de çalışanlar için de ara zam çalışmaları başlatıldı. Son dönemde artan fiyat artışına karşı çalışanını korumak isteyen patronlar da duruma el attı. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına zam yapmak için çalışma başlattı. Şirketler bütçelerine göre yüzde 30'a varan zam yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret zammı için ise; hükümet kadadından peş peşe zam sinyalleri gelmeye devam ediyor. Zam ile ilgili açıklamaların ardından yeni asgari ücret ile ilgili olası senaryolar konuşulmaya başladı. İşte tüm detaylar haberimizde!

09.06.2022 16:07 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:07
Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 5.940,72 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Temmuz emekli memur zammının yanı sıra birçok maaşlarda yeni düzeltmeler yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete zam beklenirken bir diğer talep de özel sektörden geldi. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Şirketler çalışanlarına %30'a varan zam yapmak için hazırlandıklarını konuşuyor. Peki, Temmuz'da özel sektörde çalışanlara zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 5.940,72 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Memurlar ve emekliler Temmuz artışına hazırlanırken, özel sektör de çalışanlarına ara zam için düğmeye bastı. Yüzde 30'lara varan artışlar konuşuluyor...

Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 5.940,72 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Son dönemde artan fiyatlara karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar, elini cebine attı.

Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 5.940,72 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı.

Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 5.940,72 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Şirketler bütçelerine göre yüzde 30'a varan zam yapmaya hazırlanıyor.

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