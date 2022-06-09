Temmuz'da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! En düşük 7.800 TL maaş... SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Temmuz emekli memur zammının yanı sıra birçok maaşlarda yeni düzeltmeler yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete zam beklenirken bir diğer talep de özel sektörden geldi. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Şirketler çalışanlarına %30'a varan zam yapmak için hazırlandıklarını konuşuyor. Peki, Temmuz'da özel sektörde çalışanlara zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!