%30 radarı! 15 milyondan fazla kişiye can suyu olacak! EYT, 3600 ek gösterge, Asgari ücret, Temmuz emekli ve memur zammı 5 basamakta maaşlar artıyor
Son dakika EYT, 3600 ek gösterge, Asgari ücret, Temmuz emekli ve memur zammı haberleri... 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelinmesiyle birlikte Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışması için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin sözleşmeli memura yeni haklar düzenlemesi ile beraber ele alınması bekleniyor. EYT 5 adımda çözülecek. Bu adımlar kimlerin yararlanacağı, emeklilik için şartlar, mali boyut, uygulama usülleri ve meclis çalışmalarından oluşuyor. Bir yandan da Temmuz'da yapılacak zamlar gündemde. Memur ve emekliye zam göründü peki asgari ücretliler? İşte maaşa zamla ilgili yeni gelişmeler...
EYT'liler, 3600 ek gösterge bekleyenler, asgari ücretle çalışanlar, Temmuz emekli ve memur zammını bekleyenler tüm herkesi kapsıyor. Maaşlara zam geliyor. Kuruşu kuruşuna hesap yapıldı. Milyonlarca çalışan vatandaşımız ve emeklilerimizin maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yükselecek. Açıklamar peş peşe geliyor. Gündemde yer alan konularla ilgili vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge tamamlandı, sırada EYT mevzusu var. Temmuz ayına doğru da asgari ücretli, emekli ve memurlar hareketlendi. İşte son dakika sıcak gelişmeler...
Öncelikle EYT ile ilgili son gelişmelere bakalım. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası hakkında Vedat Bilgin, ''Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde.'' dedi.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE VE KİMLERİ KAPSIYOR?
1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.
2- EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELİRLENECEK
Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.
Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Ayrıca Avrupa modelinde olduğu gibi maaş kısıtı ile emeklilik de formüller arasında.
3- MALİ BOYUTU TESPİT EDİLECEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor.
Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak. Burada kime hangi şartlarda maaş bağlanacağı da tespit edilecek.