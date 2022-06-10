Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor! Çalışanlara büyük müjde verildi!

Banka, ilgili kredi hizmetinden hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu sektörü çalışanlarının yararlanabileceklerini belirtti. Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan çalışan ihtiyaç kredisi kampanyasına göre ilgili şartları sağlayan vatandaşların, 100 bin TL'ye kadar nakit desteği alabilecekleri belirtildi.