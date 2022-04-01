Temmuzda emekli ve memura zam müjdesi! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? EYT, 3600 ek gösterge ve zamlar son dakika haberi

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Mayıs ayı içinde Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de emeklilere ödenecek olması da yeni artış oranının ne kadar olduğu sorusunu bir süredir gündeme getirmeye devam ediyor.