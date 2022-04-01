Temmuzda emekli ve memura zam müjdesi! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? EYT, 3600 ek gösterge ve zamlar son dakika haberi
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni zamlar gündeme bir bir gelmeye devam ediyor. 2022 yılında emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler sonrasında elde edilen birçok yeni kazanıma ek olarak, 2022 yılının ikinci yarısında yeni bir zam daha gelebileceğine dair haberler gündemde ilk sıralara yükselmeye başladı. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında başlayan süreçte Temmuz ayında önemli ölçüde yeni yıl hedefleri tamamlanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek göstergede son durum ve Temmuz ayında memur, emekli ve asgari ücret zammına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. İşte emeklilikle ilgili en son gelişmeler
01.04.2022 09:00 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:00
Temmuz Ayında Emekliye Zam Gelebilir!
2022 yılında emeklilikle ilgili birçok yeni gelişme çözüme kavuşturulmaya başladı. EYT ve 3600 ek gösterge konusunda da çalışmaların hızlanmasının ardından vatandaşların bu yıldan beklentisi de bir hayli artmış durumda.
Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Mayıs ayı içinde Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de emeklilere ödenecek olması da yeni artış oranının ne kadar olduğu sorusunu bir süredir gündeme getirmeye devam ediyor.