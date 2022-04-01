Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Nisanda dolacak rapor süreleri yılsonuna kadar uzatıldı. Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı.
Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.
ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALINIYOR!
Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.