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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Nisanda dolacak rapor süreleri yılsonuna kadar uzatıldı. Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarının ise 40 günlük izin hakkının içinde hesaplanacağı açıklandı.

01.04.2022 09:11 - Son Güncelleme: 01.04.2022 09:11
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

Sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak için sağlık merkezlerinde ortaya çıkan yoğunluğun önlenmesi amacı ile geçerliliği nisan sonunda dolacak "süreli sağlık raporları"nın yıl sonuna kadar kabul edilmesi talimatı verildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

Türk Eczacıları Birliği, uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrıca bir açıklama yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

ÇEŞİTLİ TEDBİRLER ALINIYOR!
Müdürlüğün "Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" konulu yazısında; Kovid-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımının önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı fazladan sorunlar yaşanmaması amacıyla sağlık raporları ve ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremez raporu kararı! Artık izinden düşürülecek

Ayrıca Kovid-19'a yakalanan çalışanlara verilen istirahat raporlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

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