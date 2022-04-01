✍42.000 TL hibe desteği için başvuru şartları 2022! 📣Ev almak isteyenler yaşadı! Devletten kiradan kurtaracak destek!

Uzun yıllar kirada oturmaktan bıkan ve ev sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından yardım eli uzatılıyor. İlk kez evini alacak olanlar şartları karşılaması durumunda hibe desteğinden yararlanabiliyor. 42.000 TL hibe desteği için başvuru şartları 2022 ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Konut hesabı açılması için şartların neler olduğu, 5 yıl birikim kuralına dair bilgiler merak ediliyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.