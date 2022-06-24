Temmuz’da 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkının da üzerinde zam geliyor! Memur, emekli, SSK, Bağkur’lu, asgari ücretliye kazanç takvimi oluştu! En düşük 5.630 TL...

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında, emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını bir kez daha çizerken temmuzda enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili zam çalışmalarının da sürdüğünü aktarırken, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." açıklamasında bulundu. Peki, kjim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş hesabı!