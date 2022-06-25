A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta sonu geldi! Bayram kampanyası, fiyatlar düştü! İşte indirim listesi: 5 lt ayçiçek yağı, et...

Hafta sonu geldi. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu özellikle hafta sonları yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı için alışveriş haftası! Vatandaşlar zincir marketlere yöneldi. En uygun ayçiçek yağı, un, şeker, çay, kıyafet, elektronik eşya, telefon, züccaciye ürünlerini hangi marketin sattığı merak ediliyor. A101 aktüel kataloğunda tüm ürünlerde indirim yapıldı! Listedeki ürünlerde fiyatlar düştü. Haziran ayının son günlerini yaşarken yen indirim kampanyası başladı. İşte A101 2022 aktüel ürünler kataloğu...