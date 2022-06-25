Kimliği ile giden kolisini alıyor! Gıda yardımı için başvuru ekranı aktif edildi! 2022 Kurban Bayramı öncesinde...

Kurban Bayramı öncesinde gıda kolisi dağıtılacak. Başvuru ekranı aktif edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine duyuru yapıldı. Her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için gıda yardımı yapılıyor. 2022 yılında geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yardımlar tek tek hanelere ulaşmıştı. Gözler bu kez Kurban Bayramı'na çevrildi. Peki gıda yardımı başvuru nasıl, nereden yapılır? Gıda yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 18 yaş üstü herkes başvuru yapabilir. İşte tüm detaylar...