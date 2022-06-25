Kimliği ile giden kolisini alıyor! Gıda yardımı için başvuru ekranı aktif edildi! 2022 Kurban Bayramı öncesinde...
Çocuklu ve çocuksuz tüm aileler alabiliyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Devletten gıda yardımı müjdesi geldi. Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda desteği verilecek. Her yıl düzenli olarak vatandaşlara para desteği ve gıda desteği yapılıyor. Özellikle bayramlar için de önceden gıda yardımları hanelere ulaştırılıyor. 2022 yılında da destekler devam ediyor. Peki Kurban Bayramı gıda desteği kimlere verilecek? Gıda yardımı başvuru için gerekli evraklar nelerdir? Yanıtları haberimizde...
Kurban Bayramı öncesinde gıda kolisi dağıtılacak. Başvuru ekranı aktif edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine duyuru yapıldı. Her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için gıda yardımı yapılıyor. 2022 yılında geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yardımlar tek tek hanelere ulaşmıştı. Gözler bu kez Kurban Bayramı'na çevrildi. Peki gıda yardımı başvuru nasıl, nereden yapılır? Gıda yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? 18 yaş üstü herkes başvuru yapabilir. İşte tüm detaylar...
GIDA YARDIMI NEDİR?
3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.