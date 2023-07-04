Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

Temmuz zammı ile evde bakım maaşlarına ne kadar zam geleceği merak edilip araştırılıyor. Zam katsayısına göre birçok sosyal yardım ödemelerinde değişikliğe gidilecek. Bunlar arasında evde bakım maaşları da yer aldı. Peki, evde bakım maaşı Temmuz zammıyla ne kadar oldu? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? İşte tüm detaylar...

04.07.2023 09:47 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:47
Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

Yüzbinlerce kişinin faydalandığı ve her ay yatırılan evde bakım maaşlarına zam geliyor. Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılan maaş zammının ardından gözler evde bakım maaşına çevrildi. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere zam yapılıyor. Devletten yardım alan vatandaşlar da bu zamlardan faydalanabiliyor. Peki, Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA