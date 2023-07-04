Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? Güncel zamlı liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.