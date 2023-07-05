Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi: '' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''