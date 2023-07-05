Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur ve bazı sosyal yardım ödemelerine zam yapılacağı haberleri gündemi meşgul etmektedir. Bu zam düzenlemeleriyle birlikte aile destek parasından faydalanan vatandaşlar da ödemelerin ne kadar artacağını veya zam yapılıp yapılmayacağını merak etmektedir. Aile Destek Paketi kapsamında yapılan zamlar, ailelere sağlanan maddi desteklerin miktarını etkileyecektir. Ancak, tam olarak ne kadar zam yapılacağı ve yeni Aile Destek parasının tutarı henüz açıklanmamıştır. Bu konudaki detaylar, yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşılacak olan resmi açıklamalarla netlik kazanacaktır.
05.07.2023 09:04 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:04
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ödemelerin uzatıldığını duyurdu. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?
3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi: '' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''