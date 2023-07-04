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Haberler Ekonomi YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yarın netleşecek. Oranlar merakla beklenirken, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi ipucu verdi. Peki emeklilerin zam oranı ne çıkabilir? Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun zamlı maaşları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.07.2023 09:04 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:39
YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kur’lunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

Emeklilerin merakla beklenen Temmuz zammı yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak. Bu orana bir refah payı da eklenecek. Refah payını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kur’lunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

İŞTE YENİ TAHMİN

Zam oranı için yeni ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. AA Finans, Enflasyon Beklenti Anketi'ni açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.91 artacağını tahmin etti.

YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kur’lunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.76 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 çıkmıştı.

YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kur’lunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kur’lunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

KADEMELİ ARTIŞ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, ilave edilecek refah fayı ile artırılacak.

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda ele alınacak.

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