YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.76 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 çıkmıştı.