YENİ ENFLASYON ANKETİ AÇIKLANDI MAAŞLAR HESAPLANDI! %19.76 oranla SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları! Kim ne kadar alacak? Refah payı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yarın netleşecek. Oranlar merakla beklenirken, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi ipucu verdi. Peki emeklilerin zam oranı ne çıkabilir? Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur'lunun zamlı maaşları...
04.07.2023 09:04 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:39
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Zam oranı için yeni ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. AA Finans, Enflasyon Beklenti Anketi'ni açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3.91 artacağını tahmin etti.