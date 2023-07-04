Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
Temmuz ayıyla birlikte emekli, memur ve bazı sosyal yardım paralarına zam geliyor. Bir yandan da aylık olarak aile destek parasından yararlanan vatandaşlar ödemelere zam yapılıp yapılmayacağını veya ne kadar zam yapılacağını merak eder oldu. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
04.07.2023 10:27 - Son Güncelleme: 04.07.2023 10:27
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda ödemelerin uzatıldığını duyurdu. Peki, Temmuz zammı ile Aile Destek Paketi kaç TL oldu? Zamlı Aile Destek parası kaç TL oldu? Temmuz 2023 zamlı sosyal yardım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?
3 Temmuz tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yağtığı konuşmada Aile Destek Programına da yer verdi: '' Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık.''