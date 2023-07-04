Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.