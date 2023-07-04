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Haberler Ekonomi Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

Temmuz zammı gündemiyle beraber taşeron maaşları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 5 Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.07.2023 11:03 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:03
Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi? İşte detaylar...

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Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

5 Temmuz 2023 Taşeron işçi maaşları kaç TL oldu?

Henüz zamlı maaşlar belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran'da, ikinci yarı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor.
Kamu bileşeninda taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

İLAVE TEDİYE NEDİR

Genel ve katma bütçeli kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve işletmelerde ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel ücret sistemlerine kullanım her yıl için bir aylık kullanan devletçe verilen ikramiye ödenir.

Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA NASIL HESAPLANIYOR

Normal şartlarda ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Buna göre de brüt olarak hesaplanan tediye (ikramiye) bu kesintilerden sonra net olarak işçilere ödeniyor. Ancak bu yıl farklı bir durum söz konusu.

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