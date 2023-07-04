Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi?
Temmuz zammı gündemiyle beraber taşeron maaşları da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 5 Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 4D'li taşerona ek zam var mı? İşte detaylar...
04.07.2023 11:03 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:03
Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz 2023 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2023 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi? 4D, taşeron maaşlarına ek zam geldi mi? İşte detaylar...
İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran'da, ikinci yarı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor.
Kamu bileşeninda taşeron kadroya kullanılmış de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.