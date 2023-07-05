Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? Güncel zamlı liste...

Yüzbinlerce kişinin faydalandığı ve her ay yatırılan evde bakım maaşlarına zam geliyor. Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılan maaş zammının ardından gözler evde bakım maaşına çevrildi. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere zam yapılıyor. Devletten yardım alan vatandaşlar da bu zamlardan faydalanabiliyor. Peki, Temmuz zammı ile Evde Bakım maaşı kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaşlar bu ay yatacak mı? İşte detaylar...