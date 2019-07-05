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Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar, 3-5 yıl bankada düzenli birikim yaptığında devlet desteğinden yararlanıyor. Konut desteğinde katkı 25 bin liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu. Bir nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda 68 bin lira karşılıksız paraya kavuşacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...

05.07.2019 07:51 - Son Güncelleme: 05.07.2019 07:51
Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

Evlilik planları yapanlar ve ev sahibi olmak isteyenler için devlet destekleri var. Konut desteğinde katkı 25 bin liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu.

Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

Bir nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda 68 bin lira karşılıksız paraya kavuşacak.

Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

HER YIL ARTIYOR
Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. Konut hesabındaki tutarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanıyor. İşte konut desteğinde bu yılki tutarlar:
✖ Hesaba aylık ödemede alt sınır 388.17 lira, üst sınır 3 bin 881 lira 60 kuruş.

Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

✖ Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2019 yılı için azami 46 bin 579 lira 24 kuruşa varan para yatırabiliyor.

Evlenmeyi ve ev sahibi olmayı planlayanlar dikkat! Nikahta 68 bin lira var...

✖ Ödeme süresi 36-47 ay arası olanlar 20 bin 184, 48-59 ay arası olanlar 21 bin 736, 60 ay ve üzeri olanlar 25 bin lira devlet desteği alacak.

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