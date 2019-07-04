TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Eskişehir'deki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura sonuçlarıyla ilgili araştırma yapıyor. İşte TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi...
04.07.2019 18:39
- Son Güncelleme: 04.07.2019 18:45
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