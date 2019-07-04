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TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle başlatılan projede kura çekilişleri devam ediyor. Eskişehir'deki TOKİ konutları için başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi merakla TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura sonuçlarıyla ilgili araştırma yapıyor. İşte TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları isim listesi...

04.07.2019 18:39 - Son Güncelleme: 04.07.2019 18:45
TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ 50 bin konut projesinde Eskişehir'de inşa edecek bin sosyal konut için kura çekilişleri heyecanla bekleniyordu.

TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

Başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından beklenen TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı. İşte TOKİ Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları listesi...

TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ ODUNPAZARI 2+1 KURA İSİM LİSTESİ

TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ ODUNPAZARI 2+1 KURA İSİM LİSTESİ

TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi

TOKİ ODUNPAZARI 2+1 KURA İSİM LİSTESİ

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