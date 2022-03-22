Temmuz ara zammı açıklaması geldi! Asgari ücrete ne zaman zam gelecek belli oldu! Milyonların gözü ikinci zamdaydı! O tarihte...
Asgari ücret yeni zam haberleri ile ilgili iddialar sonrası Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2.825 lira olan asgari ücret ocak ayında 4.253 liraya çıkarıldı ve asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapılmasının ardından bir süredir gündemde ikinci zam konuşuluyor. Peki Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete tekrar zam olacak mı? İşte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den ara zam açıklaması...
22.03.2022 12:32 - Son Güncelleme: 22.03.2022 12:32
Milyonlarca çalışanın gözü ikinci zam açıklamalarında. Asgari Temmuz ayında ikinci bir zam geleceği iddiaları son günlerin en çok konuşulan konuları arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iddiaların ardından açıklamalarda bulundu. Bilgin'in önemli açıklamaları sonrası 'Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman?' soruları yanıt buldu. İşte asgari ücret zam tarihi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli.