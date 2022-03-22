Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi.

22.03.2022 13:28 - Son Güncelleme: 22.03.2022 13:30
Kalyon Fotovoltaik PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalyon Fotovoltaik PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi.

Kalyon Fotovoltaik PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 100 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, ingot, wafer, hücre ve modül olarak bilinen güneş paneli üretim aşmalarında yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Kalyon Fotovoltaik PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

Geçen yılın son çeyreğinde üretim kapasitesi 500 megavattan 1200 megavata çıkan fabrikada, transparan modül, estetik tasarıma sahip siyah modül, 54 hücreli çatı tipi modül, arka yüz (backsheet) modül gibi tüketici ihtiyaçlarına uygun farklı güneş paneli tipleri de üretiliyor.

Kalyon Fotovoltaik PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi

PROJE TAMAMLANDIĞINDA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜNEŞİN PAYI YÜZDE 20 OLACAK
Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen 1,5 milyonu aşkın panelin Karapınar Güneş Enerjisi Santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi. Türkiye'nin tek çöl niteliği taşıyan arazisi üzerine kurulu santralin panellerin tamamı Kalyon PV fabrikasında üretiliyor.

SON DAKİKA