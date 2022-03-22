Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'ndan ekonomiye büyük katkı! 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi
Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi.
22.03.2022 13:28 - Son Güncelleme: 22.03.2022 13:30
Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi.
PROJE TAMAMLANDIĞINDA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜNEŞİN PAYI YÜZDE 20 OLACAK
Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen 1,5 milyonu aşkın panelin Karapınar Güneş Enerjisi Santraline bağlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildi. Türkiye'nin tek çöl niteliği taşıyan arazisi üzerine kurulu santralin panellerin tamamı Kalyon PV fabrikasında üretiliyor.