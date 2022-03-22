Tüm kadınlara kredi desteği sağlanıyor başvurular az evvel başladı! 6 ay ödemesiz ve faizsiz! 100-275 bin TL para! Hayalindeki işi yapmak için...

Tüm kadınlara kredi desteği sağlanıyor başvurular az evvel başladı! Faizsiz kredi çekip iş kurmak isteyen ya da yeni iş kurmuş kadın girişimcilere 6 ay ödemesiz ve sıfır faizli kredi veriliyor. Halk Bankası'ndan yeni kampanya duyurusu geldi. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları için "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren banka başlattıkları kampanya hakkında detayları tek tek açıkladı. 100, 150, 275 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İşte Halbank'ın gündemdeki iki kredi kampanyası hakkında bilgiler...