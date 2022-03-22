Tüm kadınlara kredi desteği sağlanıyor başvurular az evvel başladı! 6 ay ödemesiz ve faizsiz! 100-275 bin TL para! Hayalindeki işi yapmak için...
İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilere para desteği sağlanıyor. Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Kendi işinin patrolu olmak isteyen kadınlara kredi yardımı yapılacak. 100-150 bin TL arasında değişen kredi ödemeleri için banka belirti şartlar istiyor. Halkbank'tan yapılan duyuruda, ''Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.'' denildi. Kadın Girişimci Kredisi'nin yanı sıra Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi de veriliyor. Krediyi seçmek size kalmış! İşte her iki kredi hakkında detaylı bilgiler...
Tüm kadınlara kredi desteği sağlanıyor başvurular az evvel başladı! Faizsiz kredi çekip iş kurmak isteyen ya da yeni iş kurmuş kadın girişimcilere 6 ay ödemesiz ve sıfır faizli kredi veriliyor. Halk Bankası'ndan yeni kampanya duyurusu geldi. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları için "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren banka başlattıkları kampanya hakkında detayları tek tek açıkladı. 100, 150, 275 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İşte Halbank'ın gündemdeki iki kredi kampanyası hakkında bilgiler...
HALKBANK'TAN KADIN GİRİŞİMCİ KREDİ KAMPANYASI
Halkbank ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilere finansman desteği vereceklerini duyurdu. Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla "Kadın Girişimci Kredi" paketini hayata geçirdi. Kredinin özellikleri ve şartları şöyle:
- Ödemesiz dönem faizleri 3'er ayda bir tahsil edilecektir.
- Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.
- Kadın Girişimcilere mevcut kredi limitleri dışında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanmaktadır.
👉Kimler Faydalanabilir?
- Gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50'si başvuru tarihi itibarıyla kadınlara ait olan işletmeler.
- İş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yeteneğine sahip kadınlar.
- Sahibi/ortağı olduğu işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılan kadınlar.